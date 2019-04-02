Рынки акций АТР завершили торги слабыми и разнонаправленными изменениями

По итогам торгов во вторник фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились слабо и разнонаправленно.

Инвесторы продолжали оценивать лучшие, чем ожидалось, данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и итоги заседания Центробанка Австралии.

Японский индекс Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%, более широкий Topix потерял 0,25%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - также 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%. Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Индийский BSE Sensex вырос на 0,5% и завершил торги на историческом максимуме.

Стоимость акций японского производителя робототехники Fanuc увеличилась на 4,5%, автопроизводителя Honda - на 1,1%. Тем временем оператор связи SoftBank потерял 0,6% капитализации, Sony Corp. - 1,6%.

Китайский интернет-гигант Tencent увеличил рыночную стоимость на 0,3%, оператор казино Galaxy Entertainment - на 4,1%.

Котировки акций нефтедобывающей компании CNOOC опустились на 1,6%.

Цена бумаг южнокорейской Samsung увеличилась на 1,6%, менее крупного производителя микрочипов SK Hynix - опустилась на 0,3%.

Стоимость бумаг тайваньского производителя компонентов для продукции Apple Foxconn поднялась на 1,6%.

Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals подорожали в Сиднее на 3%, энергетической компании Beach Energy - на 1,9%.

Во вторник стало известно, что Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%. Ставка остается на этом уровне на протяжении 29 заседаний подряд.

При этом глава ЦБ Филип Лоу заявил, что Центробанк "продолжит следить за развитием событий и будет придерживаться такой денежно-кредитной политики, которая поддерживает устойчивый рост экономики".