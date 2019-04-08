Рынки акций АТР завершили день без единой динамики

По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно, японский рынок скорректировался после сильного повышения на прошлой неделе.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific поднялся на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix опустились по итогам торгов соответственно на 0,21% и на 0,35%, в том числе на фоне укрепления курса иены к доллару США. На прошлой неделе Topix вырос на 2,1% - до максимальной отметки более чем за месяц.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor снизились на 0,8%, телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 2%.

Кроме того, подешевели бумаги банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,9%.

Акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi за день увеличилось на 0,04%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,4%.

В то же время акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли в цене на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,47%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысились на торгах в Гонконге на 1,1%.

Капитализация нефтяной компании CNOOC поднялась на 3,5%, AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple - на 0,2%.

Цена акций производителя алкогольных напитков Moutai на торгах в Шанхае подскочила на 4,1%, достигнув рекорда, благодаря хорошей финансовой отчетности за 1-й квартал.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил сегодня 0,65%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,7%, второй по величине Rio Tinto - на 1,6%, еще одного представителя этой отрасли Fortescue Metals - на 2,8%.

Помимо этого, вслед за ростом цен на нефть подорожали акции нефтепроизводителей, в частности, Beach Energy - на 1%, Oil Search - на 1,1%, Woodside Petroleum - на 1,4%.