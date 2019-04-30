Большинство азиатских рынков акций закрылось в красной зоне

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило торги во вторник в красной зоне, инвесторы оценивали статданные из Китая и следили за корпоративной отчетностью.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,65%, тогда как китайский Shanghai Composite прибавил 0,52%, Shenzhen Composite - 0,68%.

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, индийский S&P BSE Sensex - на 0,1%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,46%.

Японские фондовые биржи во вторник закрыты в связи с празднованиями по случаю восшествия на престол принца Нарухито, который станет императором Японии 1 мая.

Акции Samsung Electronics дешевеют на 0,65% после того, как южнокорейский гигант отчитался о снижении прибыли в 1-м квартале на 57%.

Цена бумаг менее крупного производителя микрочипов SK Hynix опустилась на 1,25%.

Бумаги китайского производителя мяса WH Group подорожали на 5,4%, оператора казино Galaxy Entertainment - подешевели на 3,1%.

Цена акций энергетических компаний снижается вслед за падением нефтяных котировок. Акции китайской CNOOC упали в цене на 3,4%, австралийских Woodside Petroleum и Santos - на 1,4% и 1,3% соответственно.

Капитализация тайваньского сборщика продукции Apple, компании Foxconn, опустилась на 0,3% в ожидании отчетности Apple, которая будет обнародована после закрытия рынка.

Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле 2019 года опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

Индекс PMI в сфере услуг и строительстве в апреле опустился с максимальных с сентября 54,8 пункта до 54,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 54,9 пункта.

Сводный индекс деловой активности понизился с 54 пунктов в марте, самого высокого уровня с июня 2018 года, до 53,4 пункта.

Также участники рынка следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые возобновятся на этой неделе в Пекине. Следующий раунд пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.