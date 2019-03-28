Фондовые индексы стран АТР преимущественно снизились в четверг

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг после снижения американского рынка акций накануне.

На первый план вновь вышли опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП и ожидания нового раунда торговых переговоров США с Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,6%, более широкий Topix - на 1,7%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, как и Shenzhen Composite, южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,8%.

Тем временем гонконгский Hang Seng увеличился на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%, новозеландский NZX 50 - на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%, индийский BSE Sensex - на 1,1%.

Участники рынка внимательно следят за американскими гособлигациями, доходность которых продолжает снижаться, что повышает опасения начала возможной рецессии США в течение ближайшего года.

При этом эксперты Goldman Sachs советуют не паниковать по этому поводу, поскольку в относительном выражении инверсия кривой доходности (ситуация, при которой доходность более краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных бумаг) не так велика, как в ходе предыдущих рецессий, и может оказаться следствием событий за пределами США.

Кроме того, инвесторы ждут очередного, восьмого раунда торговых переговоров между представителями США и КНР, который на этот раз пройдет в Пекине. Ожидается, что стороны обсудят ряд важных пунктов, включая сроки отмены введенных ранее импортных пошлин и меры по обеспечению выполнения условий будущего торгового соглашения между странами.

Эксперты в целом ожидают, что Штаты и Китай придут к какому-то соглашению в течение ближайших недель или месяцев.

Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota снизилась на 1,65%, сталелитейной компании Japan Steel - на 3,5%.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony уменьшилась на 1,9% на новости, что председатель совета директоров компании Кадзуо Хираи покинет свой пост в июне 2019 года.

Котировки акций китайского банка China Construction Bank опустились на 0,6% после того, как накануне банк отчитался о снижении квартальной прибыли впервые за четыре года.

Акции китайского поставщика компонентов для электроники AAC Technologies подешевели на 0,65%, оператора казино Sands China - выросли на 0,65%.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,2% рыночной стоимости, бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 0,5%.

Цена бумаг южнокорейского производителя микрочипов Samsung уменьшилась на 1,1%, акции производителя электроники LG Electronics подешевели на 2,3%.

Капитализация австралийской энергетической компании Beach Energy увеличилась на 0,5%, китайской CNOOC - уменьшилась на 0,3%.

Бумаги китайского разработчика вакцин от различных заболеваний CanSino Biologics Inc. взлетели на 59% в первый день торгов. Это лучший дебют компании на Гонконгской бирже с 2017 года.