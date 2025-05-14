Еврокомиссия упрощает правила для фермеров после массовых протестов

Европейский Союз уменьшит бюрократическую нагрузку на фермеров и ослабит часть экологических требований, чтобы успокоить аграриев, которые устраивали массовые протесты в Брюсселе и странах-членах. Об этом пишет Bloomberg.

Еврокомиссия предложила ряд изменений, которые имеют целью облегчить доступ к средствам и упростить отчетность. В частности, для малых фермеров, которые внедряют экологические практики, лимит единовременной выплаты возрастет вдвое - до €2500.

Также упростится финансирование для производителей органической продукции. В Брюсселе ожидают, что уменьшение бумажной волокиты ежегодно сэкономит фермерам до €1,6 млрд.

"Мы хотим, чтобы эти изменения начали действовать уже со следующего года", - заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен.

Это уже не первая попытка ЕС ответить на недовольство фермеров. В феврале Еврокомиссия представила новую стратегию развития агросектора, которая должна была бы сделать его более привлекательным и конкурентоспособным. Но окончательное финансирование этой политики еще не утверждено - законодатели до сих пор работают над новым семилетним бюджетом.

Между тем фермерские организации, в частности Copa-Cogeca, предостерегают: введение единого фонда в рамках Общей аграрной политики может оставить аграриев "с меньшей поддержкой, меньшим количеством гарантий и без общего видения".