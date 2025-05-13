Сербия договорилась с Россией о 10-летнем контракте на поставку газа

Сербия намерена заключить десятилетний контракт на поставку природного газа с российским Газпромом. Документ может быть подписан до конца мая. Об этом заявил генеральный директор государственного импортера и дистрибьютора газа Srbijagas Душан Баятович.

Сейчас Сербия закупает газ у России по трехлетнему контракту, который истекает в конце мая 2025 года.

Баятович сказал, что Россия и Сербия "по сути договорились" продолжить сотрудничество по истечении срока действия текущего контракта. Сейчас стороны обсуждают риски и форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть из-за намерения Еврокомиссии полностью запретить покупку газа у России.

По его словам, ключевым вопросом остается необходимость учитывать возможные изменения политической ситуации.

"Европа планирует ограничить поставки российского газа до 2027 года, но между Россией и США могут быть достигнуты договоренности", – сказал он.

В отличие от многих стран Европы, Сербия, являющаяся страной-кандидатом в ЕС с 2012 года, не принимала решения об ограничении импорта российских энергоресурсов.

Сербия получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" через Турцию и Болгарию. Ожидается, что страна потребит около 2,7 млрд кубометров газа в этом году, импортируя более 90% общего объема.

С 2023 года Сербия импортирует газ из Азербайджана через Болгарию, но по-прежнему во многом зависит от российских поставок.