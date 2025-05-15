ВВП Кыргызстана за январь-апрель 2025 года вырос на 11,7%

ВВП Кыргызстана за январь-апрель 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 11,7% и составил 442,4 миллиарда сомов, согласно предварительной оценке Национального статистического комитета страны.

На рост ВВП повлияло увеличение объемов в отраслях товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, – их вклад составил 52%. Доля промышленности достигла 20%, сельского хозяйства – более 4%, строительства – более 6%.

Объем промышленной продукции в январе-апреле 2025 года составил более 209 миллиардов сомов, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рост промышленного производства обеспечен увеличением объемов производства очищенных нефтепродуктов, пищевых продуктов и табачных изделий, деревянных и бумажных изделий, полиграфической продукции, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, химической продукции и основных металлов. Также отмечен рост в добыче полезных ископаемых.

Вместе с тем наблюдалось снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды.