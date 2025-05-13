Bank of America до конца 2027 года планирует открыть более 150 филиалов

Bank of America Corp. намерен открыть более 150 филиалов до конца 2027 года в рамках плана по расширению физического присутствия в США.

Как сообщается в пресс-релизе финучрежжения, в этом году банк откроет 40 отделений, на следующий год запланировано еще 70 филиалов.

Банки в США продолжают уделять внимание своим филиальным сетям, несмотря на растущую популярность цифрового банкинга, поскольку они способствуют проведению личных встреч, важных для укрепления отношений с клиентами. Хотя более 90% взаимодействия с клиентами BofA происходит через цифровые платформы, его отделения могут предоставлять более персонализированные финансовые консультации, отмечается в сообщении.

На конец 2024 года у банка в общей сложности было около 3,7 тыс. отделений по всей стране. Их число может немного снизиться к концу 2027 года, поскольку банк объединит ряд филиалов, сказала президент потребительского и розничного BofA Холли О'Нил.

За последние девять лет банк инвестировал свыше $5 млрд в филиальную сеть. В мае BofA открыл новый флагманский центр в Нью-Йорке, и планируется, что в июле начнут работать еще четыре центра в Бойсе (штат Айдахо).