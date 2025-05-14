Индонезия с 17 мая повысит экспортную пошлину на пальмовое масло до 10%

Индонезия с 17 мая повысит экспортные сборы на пальмовое масло до 10% с 7,5%. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

Пошлины на продукты его переработки также будут увеличены до 4,75-9,5% с нынешних 3-6%.

Сборы взимаются для финансирования программ по переходу на биодизель с более значительным содержанием пальмового масла, а также для субсидий мелким фермерам, которые выращивают пальмы.

В 2025 году Индонезия переходит на биотопливный стандарт B40, согласно которому доля пальмового масла в дизеле должна составлять 40%. В следующем году планируется введение стандарта B50.

Переход на биотопливо с 50% содержанием пальмового масла является частью национальной программы по достижению энергетической независимости. Индонезия - крупнейший в мире производитель пальмового масла. Снижение зависимости от ископаемого топлива также поможет сократить дефицит торгового баланса и повысить доходы фермеров.