Азиатские фондовые индексы выросли вслед за ростом котировок акций технологического сектора

По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли вслед за подъемом котировок акций технологического сектора.

Японский рынок, который был закрыт накануне в связи с праздником, лишь в пятницу смог отреагировать на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), завершившегося в среду.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился к закрытию рынка на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,1%, Topix - на 0,2%. Акции Tokyo Electron подорожали по итогам торгов на 5,2%, чип-мейкера Advantest - на 6,2%.

Ранее на этой неделе американский производитель микросхем Micron Technology Inc. объявил о планах снизить производство чипов памяти DRAM, что, по мнению аналитиков DB Asset Management, приближает прохождение нижней точки падения рынка. Заявление Micron поддержало акции чип-мейкеров, как в США, так и в других странах.

"Мы осторожно оцениваем перспективы мировой экономики, однако акции американских технологических гигантов и чип-мейкеров дорожают, и эта тенденция распространилась на Японию", - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management в Токио Масахиро Исикава.

"Тон ФРС был более "голубиным", чем ожидалось, это благоприятный фактор для азиатских акций", - цитирует эксперта Bloomberg.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 0,5%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2,7%.

В то же время бумаги крупнейшего азиатского ритейлера Fast Retailing подешевели на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. подорожали на 0,6%, несмотря на слабую отчетность, опубликованную компанией накануне после закрытия рынка.

Капитализация AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднялась по итогам торгов в Гонконге на 3,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,1%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,3%.

В то же время акции автомобильной компании Hyundai Motor подешевели на 0,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,45%.

Цена акций производителя лекарств CSL Ltd. выросла на 1,5%, в результате чего компания вошла в число лидеров повышения в пятницу.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%, в то время как второй по величине Rio Tinto - повысилась на 0,7%.