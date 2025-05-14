ЕС может ввести санкции против отдельных банков и на поставки урана из РФ

ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций может ввести ограничения в отношении энергетической и банковской сфер, а также судов и судоходных компаний. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

При этом источник в институтах ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, а его утверждение главами МИД Евросоюза ожидается 20 мая.

По информации Bild, Европа может полностью отказаться от поставок газа из России и ужесточить ограничения цен на ее нефть. В настоящее время идут переговоры с Францией о сокращении импорта российского урана для АЭС.

В сфере судоходства речь может идти о страховках для судоходных компаний и танкерах так называемого теневого флота.

ЕС также может ввести санкции против отдельных банков, которые работают в России или участвуют, по мнению Брюсселя, в обходе санкций.