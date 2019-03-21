Большинство фондовых индексов Азии выросло в четверг

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в четверг благодаря решению Федеральной резервной системы (ФРС) отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Вместе с тем к концу торгов их подъем затормозили заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.

"Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент.

Сводный индекс региона MSCI прибавил 0,3%. Биржи Японии и Индии были закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

По мнению аналитиков, сигналы ФРС позволят многим азиатским центробанкам при необходимости снизить процентные ставки в текущем году, что, вероятно, поможет сгладить ослабление роста в регионе.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,8%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 почти не изменился. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Австралийский доллар подорожал до максимума за три недели, поскольку сильные данные о рынке труда смягчили ожидания, что ЦБ Австралии снизит процентную ставку на ближайших заседаниях.

Уровень безработицы в Австралии с поправкой на сезонные колебания неожиданно снизился в феврале до 4,9% с 5% в январе. Февральское значение показателя было минимальным с июня 2011 года. Число рабочих мест в стране увеличилось на 4,6 тыс., количество безработных австралийцев сократилось на 11,7 тыс.

Новозеландский NZX повысился на 0,3%.

Рост ВВП Новой Зеландии замедлился в четвертом квартале до 2,3% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий период и оказался минимальным с конца 2013 года. Аналитики в среднем ожидали подъема на 2,5% в октябре-декабре.

Таиландский индекс SE THAI вырос на 0,4%.

Внешнеторговый профицит Таиланда увеличился в феврале более чем в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года - с $0,88 млрд до $4,03 млрд. Экспорт из Таиланда вырос впервые за четыре месяца - на 5,9% в годовом выражении, тогда как импорт неожиданно упал более чем на 10%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics подскочила на 4,1% в Сеуле. Американский конкурент Micron Technology Inc. объявил о планах снизить производство чипов памяти DRAM, что, по словам аналитиков DB Asset Management, приближает прохождение нижней точки падения рынка.

Котировки ценных бумаг CNOOC на торгах в Гонконге увеличились на 1,5% вслед за повышением цен на нефть в среду.

Фармкомпания CSPC Pharma прибавила 3,6% в Гонконге после объявления о том, что ее подразделение инновационных препаратов, выделенное в независимую компанию, привлечет 1,14 млрд юаней ($170 млн) по итогам листинга в Шэньчжэне.

В материковом Китае лидерами роста стали телекоммуникационные (+3%) и высокотехнологичные (+1,7%) компании.