Coinbase станет первой криптокомпанией в S&P 500

С 19 мая акции Coinbase войдут в индекс S&P 500, заменив бумаги Discover Financial Services.

На этом фоне по итогам торговой сессии капитализация биткоин-биржи увеличилась на 7,9%, до $52,78 млрд.

Акции Coinbase выросли до $207,22, оставаясь ниже декабрьского пика в $343.

С начала года акции Coinbase подешевели на 16,54%.

Торги ценными бумагами биткоин-биржи стартовали в апреле 2021 года с отметки в $381.

Напомним, в марте CFO платформы Алесия Хаас сообщила об обсуждении с SEC идеи запуска операций с токенизированными ценными бумагами.

В апреле в Coinbase подтвердили слухи о возможности подачи заявки для получения лицензии федерального банка США.

В мае компания договорилась о покупке Deribit — крупнейшей платформы для торговли биткоин-опционами. Сумма сделки составила $2,9 млрд.