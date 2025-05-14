Таиланд запустит инвестиционный токен для пополнения бюджета

Правительство Таиланда планирует выпустить цифровой инвестиционный токен G-Token для привлечения 5 млрд батов ($150 млн). Об этом заявил министр финансов Пхайчай Чунхаваджира.

Инициатива одобрена кабинетом министров и полностью отвечает требованиям Банка Таиланда, пишет Bloomberg.

Токен предложат широкой публике в течение двух месяцев. По словам министра, он позволит инвесторам получать доходность выше банковских депозитов. Средства направят на бюджетное финансирование, но инструмент не будет считаться долговым обязательством.

В настоящее время средняя ставка по депозитам в Таиланде составляет 1,25-1,5% годовых, что ниже ключевой ставки Центробанка на уровне 1,75%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам страны в марте 2025 года одобрила использование USDT для торговли и платежей.

В апреле регулятор ужесточил требования к криптобизнесам, включая сбор данных и блокировку преступных транзакций.