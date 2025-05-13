Годовая инфляция в США замедлилась до 2,3%

Годовая инфляция в США в апреле 2025 года замедлилась до 2,3%, самого низкого уровня с февраля 2021 года. Ранее экономисты ожидали, что потребительские цены в апреле вырастут на 2,4%, сообщает The Wall Street Journal.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составила 2,8%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 0,2%, в марте рост был 0,1%.

Трамп сам в начале апреля начал агрессивную тарифную политику. Однако недавно США и Китай достигли соглашения о сокращении взаимно введенных тарифов. Это заявление вызвало рост мировых фондовых рынков.

Однако тарифы все еще выше, чем в январе. Поэтому экономисты ожидают, что рост цен в ближайшем будущем может снова ускориться.

Пока не ясно, когда именно потребители начнут ощущать влияние роста цен. Продавцы розничной торговли подготовились к повышению тарифов и закупили больше товаров, но предупреждают, что в конечном итоге им придется поднять цены.

"То, что сегодня находится на полках магазинов, основано на транзакциях, которые были совершены два-три месяца назад", – сказал экономист финансовой компании Morgan Stanley Майкл Гапен.\