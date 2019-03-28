Уолл-стрит закрылась в минусе из-за снижения доходности госбондов США

Основные индексы Уолл-стрит завершили торги среды на отрицательной территории, поскольку доходность американских госбондов возобновила падение, а инверсия кривой доходности усилила страхи о замедлении экономики США.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США снизилась, но отошла от минимумов 15 месяцев.

По словам некоторых экспертов, если инверсия кривой доходности госбондов США, зафиксированная в пятницу впервые с 2007 года, сохранится, это может указать на вероятность рецессии в ближайший год или два.

Акции банков и финансовых компаний снизились, а финансовый индекс S&P 500 потерял 0,4 процента.

“Инверсия кривой доходности - именно это тревожит инвесторов, и именно поэтому мы наблюдаем распродажу”, - сказал Алан Ланц, президент консалтинговой компании Alan B. Lancz & Associates Inc в городе Толидо, штат Огайо.

Индекс Dow Jones сбавил 0,13 процента до 25.625,59 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,46 процента до 2.805,37 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,63 процента до 7.643,38 пункта.

Акции Centene Corp подешевели на 5 процентов после того, как страховая компания сообщила, что купит своего менее крупного конкурента WellCare Health Plans Inc за $15,27 миллиарда. Бумаги WellCare подскочили на 12,3 процента.