Уолл-стрит открылась ростом, в фокусе - торговые переговоры

Основные индексы Уолл-стрит выросли в четверг на фоне прогресса торговых переговоров Вашингтона и Пекина, однако пересмотр вниз показателя роста ВВП США в четвертом квартале усилил страхи о замедлении экономики и ограничил подъем рынка.

Рост ВВП США в четвертом квартале замедлился существеннее, чем предполагалось изначально, в результате чего показатель за весь 2018 год оказался ниже 3-процентного целевого уровня, тогда как американские компании не смогли нарастить прибыль впервые почти за два года.

Инвесторы сосредоточились на прогрессе торговых переговоров Китая и США. Американская делегация во главе с высокопоставленными чиновниками прибыла в Пекин для дальнейших обсуждений.

Китай выдвинул беспрецедентные предложения в отношении целого ряда вопросов, включая принудительную передачу технологий, сообщили Рейтер американские чиновники в среду.

К 17.25 индекс Dow Jones прибавил 0,34 процента до 25.711,88 пункта, индекс S&P 500 - 0,44 процента до 2.817,71 пункта, индекс Nasdaq Composite - 0,51 процента до 7.682,32 пункта.

Акции PVH Corp подорожали на 16,96 процента, так как производитель одежды представил прогноз годовой скорректированной прибыли и продаж, превзошедший ожидания Уолл-стрит.