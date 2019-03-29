Уолл-стрит закрылась ростом на фоне подъема доходности госбондов, оптимизма в отношении торговли

Основные индексы американского фондового рынка закрылись ростом в четверг на фоне подъема доходности гособлигаций США с 15-месячных минимумов, при этом инвесторы сохраняли оптимизм в отношении нового раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Подъем рынка был ограничен беспокойством об экономических данных. Рост ВВП США замедлился существеннее, чем предполагалось изначально, в четвертом квартале, в результате чего рост экономики за весь год не дотянул до 3-процентного целевого показателя, тогда как компании не смогли нарастить прибыль впервые более чем за два года.

Высокопоставленные американские чиновники в четверг прибыли в Пекин на новый раунд торговых переговоров. За ними последует еще один раунд, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе. Чувствительный к ситуации в торговле промышленный сектор вырос на 0,8 процента, став одним из лидеров роста среди секторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,36 процента до 25.717,46 пункта, S&P 500 также набрал 0,36 процента, поднявшись до 2.815,44 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,34 процента до 7.669,17 пункта.

Сектор второстепенных товаров и услуг прибавил 0,6 процента на фоне подъема бумаг PVH Corp. Владелец Calvin Klein представил прогноз годовой скорректированной прибыли и продаж выше ожиданий Уолл-стрит.