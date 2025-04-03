Испания представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа

Правительство Испании планирует внедрить план стоимостью €14,1 млрд, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику. Об этом заявил в четверг премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, пакет будет включать €7,4 млрд нового финансирования, а остальная сумма будет получена благодаря имеющимся инструментам, таким как льготные кредиты.

Испанский премьер также просит Европейскую комиссию создать фонд, который будет финансироваться за счет доходов от тарифов на импорт из США, которые будут увеличены в ответ на, как он сказал, недружественный и необоснованный шаг.

Он также обратился к ЕС с просьбой разрешить более гибкий подход к предоставлению масштабной внутренней помощи пострадавшим отраслям, например, автомобильной промышленности.

"Эта тарифная атака администрации США не делает различий между друзьями и врагами, не дискриминирует на основе идеологии или торгового баланса; она направлена против всех и всего", – сказал Санчес, которого цитирует Reuters.

Как заявил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, испанские меры представляют собой "страховочную сетку, которая в краткосрочной перспективе защитит тех, кто, кто столкнется с падением продаж в результате ряда тарифов, объявленных президентом США, включая 20-процентный тариф на импорт из ЕС.

По словам Куэрпо, Евросоюз стремится к переговорам, чтобы избежать торговой войны, однако в случае отсутствия возможности для переговоров ему придется принять ответные меры.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно с почти всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.