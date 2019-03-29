Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,3%, внутренний – на 2,7%

Государственный долг Беларуси на 1 марта 2019 года составил 44,3 млрд руб. и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,1 млрд руб., или на 2,3%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 марта составил 16,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

В январе-феврале 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 139,8 млн долларов США: 118,3 млн долларов США – правительства и банков России; 13,9 млн долларов США – МБРР; 5 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 2,6 млн долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего госдолга в январе-феврале 2019 года составило 410,9 млн долларов США: 209,2 млн долларов США – Экспортно-импортный банк Китая;

194,4 млн долларов США – правительство России; 7,3 млн долларов США – МБРР.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 марта составил 8,6 млрд руб., уменьшившись с начала года на 0,2 млрд руб. (с учетом курсовых разниц), или на 2,7%.

За январь-февраль 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 14,8 млн долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 84,4 млн долларов США.