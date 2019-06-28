Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,7%, внутренний – вырос на 2,2%

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2019 года составил 43,9 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,5 млрд. рублей, или на 3,3%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-мае 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 326,7 млн. долларов США: 269,5 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 36,4 млн. долларов США – МБРР; 13,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 7,1 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая.

Погашение внешнего государственного долга в январе-мае 2019 года составило 660,5 млн. долларов США: 286,9 млн. долларов США – правительство РФ; 247,2 млн. долларов США – банки Китая; 88,3 млн. долларов США – ЕФСР; 36,6 млн. долларов США – МБРР; 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2019 года составил 9,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%.

За январь-май 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 500,3 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.