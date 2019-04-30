Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,7%, внутренний - на 1,6%

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2019 года составил 44,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,3 млрд рублей, или на 2,8%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 16,6 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-марте 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 187,2 млн долларов США: 157,9 млн долларов США – правительства и банков России; 18,6 млн долларов США – МБРР; 6,1 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 4,6 млн долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2019 года составило 539,1 млн долларов США: 219,4 млн долларов США – правительство России; 212,8 млн долларов США – Экспортно-импортный банк Китая; 88,3 млн долларов США – ЕФСР; 17,1 млн долларов США – МБРР; 0,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

За январь-март 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 146,1 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 87,4 млн долларов США и 100 млн рублей.