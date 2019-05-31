Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,3%, внутренний - на 4,3%

Государственный долг Беларуси на 1 мая 2019 года составил 43,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд. рублей, или на 3,8%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2019 года составил 16,7 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

В январе-апреле 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 299,6 млн. долларов США: 257,4 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 28,2 млн. долларов США – МБРР; 7,0 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 7,0 млн. долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2019 года составило 588,0 млн. долларов США: 249,4 млн. долларов США – правительство РФ; 212,8 млн. долларов США – Экспортно-импортный банк Китая; 88,3 млн. долларов США – ЕФСР; 36,0 млн. долларов США – МБРР; 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2019 года составил 8,5 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

За январь-апрель 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 196,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 152,9 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.