Последнее обновление: 29.12.2018 18:36

Сахарным заводам Беларуси потребовались госгарантии погашения кредитов

Правительство Беларуси предоставило Беларусбанку государственные гарантии погашения основной суммы долга по кредитам, выдаваемым трем сахарным заводам страны.

Согласно постановлению Совмина №958 от 28 декабря 2018 года речь идет о кредитах, предоставляемых Городейскому и Скидельскому сахарным комбинатам, Жабинковскому сахарному заводу для финансирования закупки продукции растениеводства урожая 2018 года, поставляемой для республиканских госнужд.

Общая сумма кредитов, погашение которых гарантирует государство, составляет 36,834 млн. рублей.

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