Внешний и внутренний госдолг Беларуси за январь снизился

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2019 года составил 44,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,4 млрд рублей, или на 1%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 февраля 2019 года составил 16,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 59,9 млн долларов США: 51,8 млн долларов США – правительства России; 6,9 млн долларов США – МБРР; 1,2 млн долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2019 года составило 299,2 млн долларов США: 209,2 млн долларов США – Экспортно-импортный банк Китая; 90 млн долларов США – правительство России.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2019 года составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 8,7 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,1%.