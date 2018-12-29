Госдолг Беларуси за 11 месяцев 2018 года вырос на 8,1%

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд. рублей, или на 8,1%, сообщил Минфин РБ.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 70,3 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.

В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн. долларов США: 797,5 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; 361,3 млн. долларов США – банков КНР; 200,0 млн. долларов США – ЕФСР; 138,5 млн. долларов США – МБРР; 15,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн. долларов США: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 374,9 млн. долларов США – банки КНР; 374,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 264,8 млн. долларов США – ЕФСР; 65,4 млн. долларов США – МБРР; 2,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США; 1,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 338,3 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн. долларов США и 26,1 млн.рублей.