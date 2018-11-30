Внешний госдолг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил $16,8 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 ноября 2018 года составил $16,8 млрд., увеличившись с начала года на $42,7 млн. или на 0,3%, сообщил сегодня Минфин РБ.

На погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года было потрачено 1,8094 млрд. долларов США, в том числе: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 341,4 млн. долларов США – банки КНР; 336,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 264,8 млн. долларов США – ЕФСР; 64,7 млн. долларов США – МБРР; 1,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

С целью рефинансирования текущих обязательств и финансирования инвестпроектов Беларусь в январе-октябре 2018 года привлекла внешние государственные займы на сумму 1,9979 млрд. долларов США, в том числе: 739,2 млн. долларов США – правительства и банков России; 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; 325,9 млн. долларов США – банков КНР; 200,0 млн. долларов США – ЕФСР; 128,7 млн. долларов США – МБРР; 4,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 9,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 392,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц) или на 4,3%.

За 10 месяцев текущего года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 325,3 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.

В совокупности государственный долг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил 45,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,9 млрд. рублей, или на 6,9%.