Решение о предоставлении Россией кредита Беларуси в 2019 году принято - Ермолович

Россия в 2019 году предоставит Беларуси финансовую помощь в объеме не более $630 млн., что соответствует сумме внешних обязательств Беларуси перед РФ в следующем году.

Такую сумму недавно назвал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Сегодня в Минске глава Минфина РБ Максим Ермолович подтвердил, что новых решений уже не будет.

"Все решения приняты. Вопрос теперь остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российских коллег, ни со своей стороны", - сказал Ермолович.

В 2019 году Беларусь должна выплатить $3,7 млрд. в рамках обязательств по внешнему долгу.