Мировой спрос на золото в I квартале вырос на 16%

Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в I квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные World Gold Council (WGC).

Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал до минимума с ковидного 2020 года. Но резкий приток золота в ETF увеличил инвестиционный спрос в 2,7 раза до 552 тонн, что является самым высоким уровнем с I квартала 2022 года. Спрос на монеты и слитки также остается выше среднего.

Добыча золота достигла рекордных для I квартала 856 тонн, в целом предложение подросло на 1% до 1,206 тыс. тонн. Дефицит на рынке был покрыт за счет OTC.