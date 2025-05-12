Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожала до $64,33 за баррель, что на $0,42 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $1,07 до $63,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на $0,47 до $61,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,11 до $61,02 за баррель.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.