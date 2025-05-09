Цены на нефть выросли на фоне торгового соглашения между Британией и США

Цены на нефть выросли на фоне признаков ослабления торгового напряжения между основными потребителями нефти - США и Китаем - и объявления Великобританией о "прорывном" торговом соглашении с Соединенными Штатами.Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 23 цента до $63,07 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 21 цент до $60,12 за баррель.

Министр финансов США Скотт Бессент встретится с главным экономическим чиновником Китая, вице-премьером Хэ Лифеном, в Швейцарии 10 мая, чтобы работать над решением торговых споров, которые угрожают росту потребления нефти.

"Если они договорятся о дате начала официальных переговоров и о снижении действующих высоких тарифов во время обсуждений, рынки получат передышку, а цена на нефть может вырасти еще на$2-3 за баррель", - сказала Вандана Хари, основательница аналитической компании Vanda Insights.

Отдельно президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили, что Великобритания согласилась снизить тарифы на импорт из США до 1,8% с 5,1%. США уменьшили пошлины на британские автомобили, но оставили 10% тарифа на большинство других товаров.

"Любые последующие торговые соглашения США, кроме той, что заключена с Британией, будут иметь лишь незначительное влияние на настроения на нефтяном рынке", - добавила Хари.