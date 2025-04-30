Цены на нефть завершают апрель максимальным снижением с 2021 года

Цены на нефть снижаются в среду и завершают апрель максимальным падением более чем за три года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures днем составляет $63,76 за баррель, что на $0,49 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,49 до $62,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,52 до $59,9 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.