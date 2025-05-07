Последнее обновление: 07.05.2025 14:51

Цены на нефть эталонных марок утром в среду повышаются

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в среду после подъема более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась до $62,69 за баррель, что на $0,54 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,92 до $62,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,59 до $59,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,96 до $59,09 за баррель.

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