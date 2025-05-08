Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой

В ходе вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном в среду в общей сложности 125 истребителей с обеих сторон были задействованы в воздушном бою в приграничных районах, который продолжался около часа. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.

"Схватка" между пакистанскими и индийскими истребителями была одной из "крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации", - сказал источник.

При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф в среду заявил на выступлении в парламенте, что в ударах Индии по Пакистану индийское командование задействовало 80 истребителей, которые атаковали шесть пакистанских городов.

Шариф отметил, что пакистанские истребители не входили в воздушное пространство Индии, но сумели сбить пять индийских истребителей, включая три Dassault Rafale. Пакистанские военные также уничтожили два БПЛА. Премьер отметил, что тем самым Пакистан продемонстрировал военный потенциал в сфере конвенциональных вооружений.

Между тем Индия не подтвердила потерю каких-либо своих самолетов.