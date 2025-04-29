Американский истребитель F-18 упал с авианосца и затонул в Красном море

Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США был потерян в Красном море после падения за борт авианосца USS Harry S. Truman во время его буксировки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ВМС США.

«F/A-18E был отбуксирован в ангарный отсек, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Истребитель и буксир упали за борт. Моряки, буксировавшие самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от него, прежде чем он упадет за борт. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Согласно информации, один моряк получил легкие ранения.

По словам американского чиновника, первые сообщения с места событий указывают на то, что эсминец сделал резкий поворот, чтобы уклониться от огня хуситов, из-за чего истребитель упал за борт.

Другой американский чиновник сообщил CNN, что истребитель затонул. По данным ВМС, один истребитель F/A-18 стоит более 60 миллионов долларов.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили в понедельник, что они осуществили ракетную атаку и атаку беспилотников на авианосец в Красном море в рамках широкомасштабной операции американских военных против поддерживаемой Ираном группировки.

Ударная группа авианосца дислоцируется на Ближнем Востоке. В ВМС США подчеркнули, что ударная группа и ее авиакрыло «остаются полностью боеспособными».

В марте президент США Дональд Трамп приказал американским военным предпринять «решительные и мощные действия» против боевиков-хуситов в Йемене.