МВД Франции заявило о закрытии четырех ассоциаций, пропагандирующих джихад

Четыре ассоциации, оправдывающие вооруженный джихад и тем самым нарушающие кодекс внутренней безопасности страны, будут распущены во Франции, заявляет французское министерство внутренних дел.

"Ассоциации Centre Zahra France, Federation Chiite de France, Parti Anti Sioniste и France Marianne Tele на регулярной основе, как посредством проповедей, так и в письменной форме… оправдывали вооруженный джихад", - сообщает ведомство.

В коммюнике отмечается, что одни из организаций - Centre Zahra – "обрабатывала" молодежь, "регулярно восхваляя действия таких организаций, как ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" и вооруженное крыло движения "Хезболлах", каждая из которых внесена в список террористических организаций ЕС".

"В соответствии с инструкциями президента Республики (Эммануэля Макрона) министр внутренних дел (Кристоф Кастанер) полон решимости распустить все ассоциации, которые разжигают ненависть, призывают к дискриминации и оправдывают насилие", - написано в заявлении.