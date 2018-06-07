Франция готовится запретить мобильные телефоны в школах

Французские школьники будут вынуждены обходиться в школах без мобильных телефонов, согласно законопроекту министерства образования, на скорое принятие которого рассчитывает президент страны Эмманюэль Макрон.

Макрон рассчитывает, что законопроект быстро пройдет парламент, и применить новые правила получится применить уже в новом учебном году.

Сейчас у более чем 90 процентов детей в возрасте от 12 лет есть мобильные телефоны, свидетельствуют данные министерства образования.

“Мобильные телефоны - достижение технологии, но они не должны монополизировать наши жизни”, - сказал министр образования Франции Жан-Мишель Бланке телеканалу LCI.

“Вы не сможете попасть в мир технологий, если не умеете читать, писать, считать, уважать других и работать в команде”.