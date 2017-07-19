В Париже открыли бесплатные бассейны на канале

Этим летом жители и гости столицы Франции впервые могут не только позагорать на городских пляжах на берегу Сены, но и искупаться в открытой воде.

Как пишет RFI, вв акватории водоема Басин-де-ла-Виллет, соединяющего Уркский канал и канал Сен-Мартен на востоке Парижа, была сооружена конструкция на понтоне, разделенная на три купальных зоны. Вода в них поступает непосредственно из городского канала. Местные власти регулярно следят за ее чистотой.

Купание в Сене и в парижских каналах строго запрещено постановлением префектуры от 1923 года. Однако в жару, несмотря на опасность для здоровья и угрозу быть оштрафованным, многие все же купаются в Сене. С появлением этих бассейнов «невыездные» горожане и туристы могут абсолютно законно, безопасно для здоровья и бесплатно освежиться в городском канале.

Первый бассейн - глубиной всего 40 см - рассчитан на детей. Глубина второго - 120 см, третьего - два метра. Купание здесь удобно и тем, что рядом установлены кабинки для переодевания, души, шезлонги и пляжные зонтики. В бассейнах одновременно могут находиться до 300 человек и не более тысячи в день.

На установку бассейнов ушло девять месяцев и 1,3 млн евро из городского бюджета. Искупаться здесь можно будет до середины сентября. Мэрия планирует открывать эту плавательную зону ежегодно.