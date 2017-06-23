Последнее обновление: 23.06.2017 16:47

Во Франции надевшим юбки водителям трамваев разрешили работать в шортах

Водителям общественного транспорта во французском Нанте, которые из-за запрета на ношение укороченных штанов в жару вышли на работу в юбках, разрешили носить бермуды.

"В качестве ответа на сильную жару руководство разрешило носить бермуды. Внимание, цвета ограничены: черный и бежевый", - говорится в официальном аккаунте компании-оператора общественного транспорта Tan в сети Twitter.

В минувший вторник водители трамваев и автобусов в Нанте, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет". Температура воздуха в кабине водителя достигает порой 50 градусов и находиться в длинных брюках там достаточно тяжело.

В последние дни Франция столкнулась с очень жаркой погодой. Среда стала самым жарким июньским днем в стране с 1945 года. К пятнице температура во многих регионах существенно снизилась.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование