Париж утратил статус самого романтичного города мира

В преддверии Дня всех влюбленных сервис бронирования SpaSeekers составил рейтинг самых романтичных городов на планете.

И номер один в этом списке вас может удивить, пишет Travel + Leisure.

Проанализировав 66 городов и оценив их романтичность, эксперты компании лидером назвали Нью-Йорк.

Рейтинг составлялся на основе пяти факторов: город, в котором, скорее всего, буде сделано предложение о браке(исходя из хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes),статистика о заключенных браках, романтические возможности для ЛГБТ-сообщества, данные о сексуальной активности, а также количество романтичных сообщений в социальных сетях.

Используя полученные данные, SpaSeekers пришли к выводу, что самым романтичным городом в мире является Нью-Йорк. Согласно данным Instagram, за последние полгода именно здесь было сделано больше всего предложений о браке. Кроме того, американский мегаполис стал девятым из числа самых сексуально активных городов в мире и четвертым по количеству заключенных браков. Также он был назван лучшим городом в мире для ЛГБТ-свиданий.

Здесь есть много идеальных мест, где можно романтично провести время вдвоем, например, Центральный парк или Эмпайр-Стейт-Билдинг, откуда открывается потрясающий вид на город.

Вторым самым романтичным городом мира стал Лондон. За последние шесть месяцев столица Великобритании отмечена в 1813 постах Instagram о предложениях руки и сердца. Город также на четвертом месте по сексуальной активности.

В топ-10 самых романтичных городов также вошли Лос-Анджелес, Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.