Нефть подорожала за счет надежд на торговое соглашение США и КНР

Цены на нефть выросли в понедельник благодаря сокращению добычи ОПЕК и сообщениям о том, что США и Китай близки к заключению сделки, которая положит конец торговой войне.

К 9.20 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,29 процента до $65,26, а на американский сорт WTI - 0,30 процента до $55,97.

Вашингтон и Пекин близки к соглашению, предусматривающему отмену пошлин на импорт китайских товаров стоимостью как минимум $200 миллиардов в обмен на обещания Китая осуществить структурные экономические реформы и отказаться от ответных тарифов на американскую продукцию, сообщил в воскресенье источник, знакомый с ходом переговоров.

Исследование Reuters показало, что добыча нефти ОПЕК опустилась до четырехлетнего минимума в феврале, поскольку крупнейший экспортер Саудовская Аравия и другие нефтедобытчики в Персидском заливе перевыполнили обязательства в рамках соглашения о сокращении производства, а добыча в Венесуэле продолжила вынужденное снижение.

Американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок до минимума почти за девять месяцев, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.