Последнее обновление: 27.02.2019 11:58

Нефть дорожает на фоне сокращения добычи ОПЕК+, несмотря на критику Трампа

Цены на нефть растут в среду после данных о снижении запасов в США, а также поскольку ОПЕК, похоже, выполняет соглашение о сокращении добычи, несмотря на давление со стороны американского президента Дональда Трампа.

К 9.43 фьючерсы на американский сорт нефти WTI выросли на 0,56 процента до $55,81 за баррель.

Фьючерсы на Brent подорожали на 0,37 процента до $65,45 за баррель.

Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе, показали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API).

По данным API, запасы нефти упали на 4,2 миллиона баррелей до 444,3 миллиона за неделю, завершившуюся 22 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,8 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) опубликует официальные данные о запасах после 21.00 в среду.

Поддержку нефтяному рынку в этом году в целом оказали ограничения добычи со стороны ОПЕК, которая вместе с другими экспортерами, включая Россию, в прошлом году договорилась сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, чтобы стимулировать рост цен.

Участники пакта ОПЕК+ продолжат сокращать добычу нефти и будут призывать к более строгому соблюдению условий сделки несмотря на критику Трампа, сказал Рейтер источник в ОПЕК.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование