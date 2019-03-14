Британский парламент проголосовал против жесткого "Брекзита"

Депутаты Палаты общин британского парламента вечером в среду, 13 марта, проголосовали против жесткого "Брекзита" - выхода из состава Европейского Союза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

Исход данного голосования не имеет юридически обязывающей силы, однако является важным сигналом для британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала ясно понять, что она выступает за упорядоченный "Брекзит". Она намерена исключить возможность хаотического "Брекзита" до запланированного выхода Британии из состава ЕС 29 марта.

Наблюдатели полагают, что Мэй использует угрозу "Брекзита" без сделки" ("No Deal") для оказания политического давления с целью проведения в парламенте третьего голосования по ее договору с Брюсселем об условиях выхода Британии из состава ЕС.

Теперь Палата общин рассмотрит вопрос о том, следует ли Лондону запросить отсрочку "Брекзита". Голосование по этому вопросу запланировано на вечер в четверг, 14 марта.

Накануне Палата общин отвергла соглашение Терезы Мэй с Брюсселем об условиях и порядке выхода Великобритании из состава Евросоюза.