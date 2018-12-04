Мэй начинает дебаты в парламенте в попытке добиться одобрения сделки о Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник призовет парламент одобрить сделку о Brexit по итогам пятидневных дебатов, которые могут стать для нее судьбоносными и привести к тому, что Лондон покинет Евросоюз без сделки с блоком.

План Мэй сохранить тесные связи с ЕС после развода критикуют как сторонники, так и противники Brexit, поэтому премьеру будет нелегко добиться одобрения договора парламентом по итогам голосования, запланированного на 11 декабря.

В случае неудачи Мэй может объявить еще одно голосование о сделке. Однако поражение увеличит вероятность выхода Британии из ЕС без договоренности с Брюсселем, что может сулить хаос британской экономике и усилить призывы к отставке премьера.

Кроме того, если парламент не одобрит сделку, повысится вероятность нового референдума о Brexit или отказа от развода с ЕС.

“Это сделка, которая исполняет обязательства перед народом Британии”, - говорится в выдержке из речи Мэй, с которой премьер выступит в парламенте во вторник.

Сторонники Brexit в парламенте говорят, что не одобрят соглашение, и грозят добиться отставки Мэй. Противники выхода из ЕС также сказали, что проголосуют против сделки, а некоторые из них, особенно члены Лейбористской партии, также могут попытаться сместить Мэй с поста премьера.