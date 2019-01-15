Последнее обновление: 15.01.2019 17:52

Британская палата лордов не поддержала правительственный план Brexit

Палата лордов британского парламента не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из Евросоюза и отвергла вариант жесткого Brexit. Об этом информирует Twitter Палаты лордов.

«Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта об организации нового референдума по выходу страны из Евросоюза.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование