Британская палата лордов не поддержала правительственный план Brexit

Палата лордов британского парламента не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из Евросоюза и отвергла вариант жесткого Brexit. Об этом информирует Twitter Палаты лордов.

«Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта об организации нового референдума по выходу страны из Евросоюза.