Парламент Британии рассмотрит запасной план Brexit на голосовании 29 января

Британский парламент обсудит и рассмотрит “план Б”, касающийся условий Brexit, 29 января, сказала в четверг лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Во вторник парламентарии подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку об условиях выхода из Евросоюза. По словам Лидсом, премьер внесет предложение и сделает заявление о дальнейших шагах в понедельник.

“Обсуждение предложения, которое продлится весь день, назначено на вторник, 29 января, с согласия палаты”, - сказала Лидсом, выступая в парламенте.