Последнее обновление: 17.01.2019 17:19

Парламент Британии рассмотрит запасной план Brexit на голосовании 29 января

Британский парламент обсудит и рассмотрит “план Б”, касающийся условий Brexit, 29 января, сказала в четверг лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Во вторник парламентарии подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку об условиях выхода из Евросоюза. По словам Лидсом, премьер внесет предложение и сделает заявление о дальнейших шагах в понедельник.

“Обсуждение предложения, которое продлится весь день, назначено на вторник, 29 января, с согласия палаты”, - сказала Лидсом, выступая в парламенте.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование