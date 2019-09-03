Последнее обновление: 03.09.2019 11:07

Парламент Великобритании попытается заблокировать «жесткий» Brexit

Депутаты британского парламента проведут голосование за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения. Об этом сообщает Sky News.

«Парламент Великобритании во вторник будет голосовать за план, направленный на блокирование возможности премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения в октябре этого года», - говорится и сообщении.

Отмечается, что британские депутаты проголосуют за то, надо взять контроль над повесткой дня парламента для дальнейшего принятия закона, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки Brexit до 31 января, если депутаты не одобрят новое соглашение или не проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к досрочным парламентским выборам, если депутаты, настроены заблокировать «жесткий» Brexit, проголосуют против планов правительства.

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