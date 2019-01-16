Британские парламентарии призвали Мэй изменить подход к Brexit

Британские парламентарии уговаривают премьер-министра страны Терезу Мэй смягчить позицию по Brexit, однако глава правительства отказывается это делать и по-прежнему заявляет, что Британия выйдет из Евросоюза в конце марта.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

На слушаниях в среду сразу несколько депутатов обратились к Мэй, которая также является главой Консервативной партии, с просьбой проявить гибкость и прийти к консенсусу с парламентом в вопросах условий выхода из ЕС.

"Нам всем нужно проявить максимальную гибкость, если мы ходим достигнуть консенсуса", - сказала консерватор, бывший член правительства Ники Морган.

"Премьеру следует поменять позицию. Она не должна настаивать на своем плане (уже предложенном и отклоненном парламентом накануне соглашении о выходе из ЕС)", - поддержал коллегу консерватор Филип Ли, который предлагает провести второй референдум о Brexit.

Другой консерватор, Кен Кларк, призвал Мэй изменить взгляды на условия выхода из Евросоюза и понять, что большая часть депутатов выступает против выхода из ЕС без "сделки", а также на предлагаемых главой правительства условиях.

"Большинство парламентариев против выхода из ЕС без соглашения, они поддерживают продление действия статьи 50 (о членстве Британии в ЕС), выступают за сохранение в той или иной форме членства в европейском таможенном союзе и открытые границы… Премьер должна сдвинуть свои "красные линии", заручиться поддержкой большинства членов парламентских партий и учесть то, о чем я сказал", - заявил, обращаясь к Мэй Кларк.

В ответ на все призывы Мэй сказала, что по-прежнему считает, что Британия должна выйти из Евросоюза в конце марта.

"Я веду обсуждение (вопросов Brexit) с парламентариями. Им также следует искать способ осуществить Brexit, как того пожелали британские граждане… Однако действие статьи 50 не может быть продлено одной Великобританией, это необходимо делать согласованно с ЕС. Политика правительства не изменилась – Британия покидает ЕС 29 марта", - сказал Мэй.

Однако позже она добавила, что о продлении срока действия статьи 50 все же можно говорить, но условием для этого является принятие условий предложенного ею соглашения о Brexit. Ответственность же за возможный Brexit без "сделки" она возложила на парламент.

"Важно понимать, что если мы не сделаем то, о чем нас просил британский народ, то мнение граждан о парламенте и политиках будет самым негативным в истории... Нельзя игнорировать тот факт, что на референдуме 2016 года жители этой страны проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС. И я считаю, что обязанность это сделать лежит не только на правительстве, но и на парламенте", - сказала премьер.