Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов

Члены Палаты общин парламента Великобритании во второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране, сообщили британские СМИ.

На прошлой неделе парламент также отверг аналогичное предложение правительства.

Б.Джонсон предлагал повести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Перед голосованием оппозиционные партии Великобритании предупреждали, что не намерены поддерживать предложение премьера Б.Джонсона о досрочных выборах.

Б.Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем, отмечают СМИ. Сам премьер неоднократно заявлял, что он всеми силами будет бороться за заключение сделки с ЕС, но не исключил, что готов на Brexit без сделки.

Сразу после голосования по выборам британский парламент официально приостановил свою работу до 14 октября. Вновь проголосовать по вопросу досрочных выборах депутаты смогут только после возвращения. В результате, теперь досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября, то есть уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Вчера, как сообщалось, королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Б.Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.