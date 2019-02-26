Великобритания выйдет из ЕС без сделки только с согласия парламента - Мэй

Великобритания выйдет из Европейского союза 29 марта без соглашения с Брюсселем только с прямого согласия парламента, сказала британский премьер-министр Тереза Мэй во вторник.

Мэй пообещала законодателям, что, если они не одобрят пересмотренное соглашение о Brexit к 12 марта, она даст им возможность решить путем голосования, выходить ли из ЕС без сделки. Если они отклонят этот вариант, парламент 14 марта проведет голосование относительно того, просить ли о “кратковременном, ограниченном продлении” периода обсуждений в рамках Статьи 50.

“Соединенное Королевство выйдет (из ЕС) без сделки 29 марта только с ясно выраженного согласия Палаты (общин) на такой исход”, - сказала Мэй парламенту.